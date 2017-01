Le Placard – Les LGBT et leur santé //24.01.17

Le Placard continue de grandir : on est out, on lit la presse LGBT, on drague, on regarde des films et des séries qui nous mettent en scène, et maintenant on se pose de questions sur notre santé. Blouses blanches, stéthoscopes, speculums, préservatifs masculins et féminins, dépistage… Plein phare ce soir sur toutes ces questions qui font rimer santé, société et visibilité. Du petit accident au gros pépin, quels sont les risques spécifiques encourus par les LGBT ? Comment faire face à l’homophobie ou l’incompréhension des personnels de santé ? Où s’informer librement et sans jugement sur sa sexualité ?

Pour répondre à ces questions, nous recevons Caroline Delebarre sexologue et psychologoque, qui a travaillé au Kiosque Info Sida et a contribué à la rédaction du guide Tomber la culotte, la seule brochure d’information sur la santé lesbienne financée par les pouvoirs publics. A ses côtés, nous accueillons également Guillaume Potherat, médecin, doctorant à la faculté de Bobigny, qui prépare actuellement une thèse sur la relation entre les généralistes et leurs patients gays. Avec eux, nous discutons des interactions complexes qui se nouent entre les médecins – spécialistes ou généralistes – et leurs patients homosexuels, particulièrement les femmes lesbiennes, dont l’orientation sexuelle complexifie encore le lien, souvent fragile, qu’elles peuvent tisser avec leur gynécologue.

A travers ces problématiques, l’émission est également l’occasion d’aborder la question, largement éludée au quotidien, de l’homophobie latente du corps médical, peu informé et parfois même peu désireux de l’être. D’un point de vue institutionnel en effet, si l’homosexualité n’est plus considérée comme une maladie psychiatrique, les spécificités de ces orientations sexuelles n’ont pas été regroupées dans les programmes : dispersées, noyées dans le flux des différents modules d’urologie, de cancérologie et autres spécialités, elles sont donc difficiles à appréhender pour les étudiant.e.s et les futur.e.s médecins. En sexologie, ainsi, l’homosexualité est toujours traitée à part, raconte Caroline Delebarre, et surtout envisagée du point de vue masculin, une tradition qui invisibilise encore plus les questions qui tournent autour des pratiques sexuelles féminines. Primordiale, la question d’une formation des soignants reste cependant très compliquée à mettre en place, en raison notamment de la lourdeur de la machine universitaire française.

Face à un corps médical peu éduqué, mais pas non plus incompétent, que faire ? Se protéger, bien sûr, et s’informer sur les différentes façon de le faire, mais également se renseigner sur les risques que peuvent supposer les pratiques sexuelles homos, et sur les différentes MST auxquelles on peut être exposés.

Côté chroniques enfin, Christophe fait le tour de l’actu LGBT et Maureen évoque les déboires amoureux de Eddy dans La Villa des coeurs brisés.

Présentation et interviews : Camille & Loïc/ Réalisation : Tiffany / Chroniques : Christophe & Maureen / Programmation musicale : Jonathan.