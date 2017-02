Dans notre émission du Dimanche 19 Mars à 19 heures, nous parlerons du métier de Directeur Artistique. Et pour animer cette discussion, nous recevrons trois invités : Jean Janin alias Cézaire – Fondateur du label Roche Musique, Jean-Pierre Dréau – Directeur Artistique chez Jive Epic / Sony Music France et Jean-Claude Ghrenassia – Directeur Artistique et Producteur indépendant.