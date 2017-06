Laïka Fatien & Christopher Thomas, à deux c’est mieux // 19.06.17

Pour la dernière émission de la saison et avant les émissions d’été de notre programmation, Jazz & Co reçoit la chanteuse et actrice Laïka Fatien et le contrebassiste américain Christopher Thomas. Ce n’est pas la première fois que nous invitons ensemble deux artistes mais c’est bien la première fois que nous recevons un couple, à la ville comme à la scène. Ils nous présenterons les grands jalons de leur carrière respective et, sans doute, donneront-ils quelques pistes sur leur nouveau projet commun. De mère hispano –marocaine et de père ivoirien, Laïka est née à Paris. Elle a enregistré plusieurs albums dont « Look At Me Now » (avec David El-Malek, Pierre de Bethman, Dré Pallemaerts), « Nebula » ( direction artistique de Meshell Ndegeocello, avec Oliver Lake), « Come A Little Closer » ( avec Roy Hargrove, Ambrose Akinmusire…). Notons aussi que Ran Blake l’avait invitée pour trois duos dans son album « Cocktails At Dusk ». Né à Saint Louis, Missouri, le contrebassiste Christopher Thomas a accompagné Nicholas Payton, Amos Lee et récemment Norah Jones. Ami depuis l’adolescence du batteur Brian Blade, il est un membre à part entière de Fellowship de ce dernier (deux disques à l’actif de cette formation : « Season Of Changes » et « Mama Rosa »).