La rentrée de Jazz And Co 04.09.2017

Rentrée ou pré-rentrée pour l’équipe de Jazz And Co? En tous cas nous sommes de retour mais toujours sur l’horaire d’été. Aurions-nous pu laisser de côté notre inssassiable intérêt pour la musique pendant nos quartiers d’été? Non bien entendu. Du coup Philippe vous a ramené la guitarra portuguesa, Pierre est parti à la découverte du jeune pianiste Enzo Carniel et de son groupe House of Echo. Martin a déniché avec même une longueur d’avance sur Gilles Peterson, quelques manipulateurs de sons et de rythmes inspirés par Sun Ra. Enfin Olivier vous détaille le festival Musiques (Re) Belles qui aura lieu les 19 et 20 octobre à Montreuil et dont nous sommes partenaires.

Liste des titres :

-House of Echo, Echoïdes, « Everything is… » et « … in right proportion »

-Pedro Caldeira Cabral « Circulo Imperfeito »

-José Manuel Neto « Armandinhos »

Cohelmec Ensemble « Panama Red »

—Collective Resonance Babylonia « Chongo »

-Collective Resonance Babylonia « Perequisite Occult Induction »

Les liens vers les pages artistes:

https://williamchongo.bandcamp.com/album/babylonia

Programme du festival Musiques (Re) Belles au théâtre Berthelot à Montreuil les 19 et 20 octobre 2017

Jeudi 19 Octobre :

-Cohelmec Ensemble

-Dharma Quintet

-Workshop De Lyon

-Manuel Villarroel

-François Tusques

Vendredi 20 octobre

-François Tusques Le retour du Jubjub

-Futura Experience avec Sophia Domancich, Christian Lété, Jean François Pauvros, Razul Siddik, Sylvain Kassap, Jean Marc Foussat etc.