Histoires de : Eugène Mona // 14.12.16

HISTOIRES DE #3

On part à 7000 km de la capitale et plus précisément au Vauclin à la Martinique, là où l’artiste Eugène Mona est né et a exprimé avec puissance et rage tout un pan de la musique caribéenne. C’est en rencontrant le flûtiste Max Cilla qu’Eugène Mona fera de la flûte des mornes son instrument de prédilection. Outre ses textes forts et engagés, le musicien est aussi devenue acteur le temps d’une participation remarquée dans le film d’Euzhan Pacy, Rue Cases Nègres. Devenu « poto mitan »* du patrimoine musical martiniquais, « Histoires de » se plonge quelques minutes dans le parcours d’Eugène Mona.

*pilier

PLAYLIST

Eugène Mona, Siano (album Blan Mangé) – 1990

Max Cilla, extrait de La flûte des Mornes – 1988

Eugène Mona, Ti Milo (album Témoignages) – 1986

Eugène Mona, Faut da ou lévé

Eugène Mona, Bwa Brilé

Chassol, Bwa brilé Axel & Lisa, (album Big Sun) – 2015

ARCHIVES

Extrait Archives RFO reportage Eugène Mona & Max Cilla – 2003

Extrait session studio d’Eugène Mona et ses musiciens au Hibiscus Records