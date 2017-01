HISTOIRES DE : CHAMPETA et LUMBALU A PALENQUE // 11.01.17

HISTOIRES DE #4

C’est en Colombie, à San Basilio de Palenque que nous posons nos valises ce mercredi. Situé au sud-est de Carthagène, ce village est un lieu unique d’afrocolombianité. Né au XVIIe siècle et créé par des esclaves fugitifs, à San Basilio les habitants perpétuent les traditions orales, musicales et sociales de leurs ancêtres. La richesse culturelle de ce village, un temps oublié et discriminé, est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO en 2008. Champeta, lumbalù, rumba …. Plongez quelques instants dans l’Histoire de ce petit « bout d’Afrique en Colombie ».

PLAYLIST à venir …