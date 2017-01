Groove Blaster Show / Spéciale Happy-Milf Party // 28.01.17

Ce samedi 28 janvier 2017 le Groove Blaster Show se déplace à « LA MARBRERIE » (nouveau lieu culturelle à Montreuil 93 100), Dans le cadre de la soirée Happy Milf Party #5 (organisé par le Label Happy Milf Records).

Montreuil s’impose comme capitale du FUNK.



Pour ce debut d’année 2017 HAPPY MILF RECORDS invite BETINO, patron du disquaire Betino’s record shop, Pionnier de le House musique en France et grand collectionneur de disco funk il viendra vous envouter avec une selection acérée et 100% Vinyle !

Vous pourrez aussi entendre les DJ’s du Happy Milf Records

AFRORIOT / DAVJAZZ / AMADEO 85

Entrée sur participation libre a partir de 2€

SUPPORTEZ VOS LABELS INDES LOCAUX !



Le plus de cette soirée :

Collecte de vetement chauds et de couvertures, couettes gants etc a l’entrée de la marbrerie, a destination de personnes dans le besoin en cette periode rude aux temperatures negatives ! soyez genereux ♥