Groove Blaster Show : Boubakar Kafando // 04.02.17

Cette semaine au programme du groove blaster show :

Comme toute les semaines nous faisons un tour des sorties New funk internationales. Nous commençons ce tour d’horizon par :

Le dernier EP de Ivan Makvel ( The sleepers recordZ ) Sortie en cassette et en digital : FAT FRESH FUNK dans l’ordre nous avons écouté : 1. Show me your move / 2. Step Crew Ft. TimeOn / 3. Fonk starship

Le dernier EP de BOUGITO ( The sleepers RecordZ ) : La bougietape Vol.1 Nous avons découvert différents track du projet 1. Funky stuff / 2. Sleepers Famz / 3. Beatemup

Ensuite Dav jazz vous fera danser pendant une grosse demi heure avec une grosse séléction FUNK suivit de Amadeo qui nous jouera du hip-hop old school

En deuxième partie d’émission nous recevons Boubakar Kafando ( Zaama Nooma Band ) qui nous parlera de son actualité et vous envoutera avec un live AFRO TRADITIONNEL BURKINABAIS

STAY TUNED !!!!!!!