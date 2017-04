Groove blaster show : BETINO // 22.04.17

Samedi 18 avril nous recevons BETINO Patron du Label Betino’s Records et du Disquaire Betino’s Records Shop.

Au programme : Présentation de sa nouvelle réédition d’un maxi de Robert Helms (1980) : Celui-ci fit en France une carrière plutôt confidentielle avec quelques sorties tant sous son nom que celui de Bobby Helms ou encore Bobby. L’album » Lay down girl » est resté un secret bien gardé en dépit du fait qu’il contienne deux puissants morceaux de disco funk façonnés par des pointures de studio dont Donny Donable, pilier du Lafayette Afro Rock Band à la batterie, Christophe Zadire de Zulu Gang à la basse and Beckie Bell dans les choeurs. Les séances furent dirigées par le grand Jacob Desvarieux aux guitares, piano et synthés , qui était déjà à l’époque un des fondateurs de Kassav.

Aujourd’hui, Betino’s Records réédite les deux morceaux les plus recherchés de l’album original : « Feet on the ground » coécrit par Desvarieux et Helms et « Sekele I like it » de Desvarieux et Pasteur Lappe, ce dernier, originaire du Cameroun, étant le premier à enregistrer le morceau en 1979.

En prime, les deux morceaux sont retravaillés dans la veine actuelle. Baptman et Betino abandonnent les parties chantées de « Sekele I like it » pour le transformer en un dub d’inspiration « Philly » ultra dansant.

De son coté, DJ Vas creuse la veine afrobeat pour « Feet on the ground », épaissit la sauce avec des lignes de basse qui claquent et lui donne une touche à la « Earth Wind & Fire » en magnifiant la section de cuivres.

Dernier point, le pressage de ce maxi est limité à 700 exemplaires.

En première partie Dav Jazz et amadéo vous gâtent comme toujours avec une sélection des nouveautés de la semaine toujours 100% vinyles

et bien sur votre Noémie nationale fera le tour des bon plans du mois d’avril.

STAY TUNED