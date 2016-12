Fine Cuts invite Le Bon Nob // 27.12.16

Pour cette période des fêtes, nous recevons le rappeur parisien Le Bon Nob. Il nous a livré quelques exclus de son album qui sort en février prochain, « P’tit con », à ne pas rater, et nous a gratifié d’un beau freestyle pour réchauffer les coeurs dans les chaumières!

Playlist:

Carmen McRae – « Can’t hide love »

MC Paul Barman – « The joy of your world »

Polyrythm Addicts – « Not your ordinary »

Le Bon Nob – « Ton Feu », « Gênes et rations », « Des couplets », « Poignée de punchlines »

FREESTYLE Le Bon Nob

Oddissee – « That’s love »

Lapalux – « Don’t mean a thing »

Bishop Nehru – Nehruvian DOOM

FrankHooker & Positive People – « this feelin' »

Childish Gambino – Redbone

Big Yuki – « Blue pill » « Paradise descended »

Capsule soundtracks: La mouche 1 / La mouche 2 / Hellraizer