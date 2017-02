Festival Arti’show @Paris X Nanterre

ARTI’SHOW ; au-delà du simple jeu de mot – qui plus est facile on vous l’accorde – c’est un véritable festival d’humour organisé par l’association Article X.

La première édition ayant rencontré un franc succès, on remet le couvert en 2017 pour une deuxième édition.

En effet, avec non moins de 33 inscrits au concours et plus de 1500 spectateurs répartis sur toute la durée du festival, l’université de Nanterre a vibré au rythme des vannes et des punchlines pendant quasiment deux mois, les mardi, mercredi et vendredi soirs.

Les différents amphithéâtres mis à disposition pour l’occasion ont ainsi pu voir se succéder sur les planches des talents de demain mais aussi des talents d’aujourd’hui venus parfaire leur art.

Ainsi, le collectif Open Barbe et Jérémy Nadeau ont enflammé le gala d’ouverture tandis que Caroline Vigneaux, Vérino, Artus, Dédo, Constance et Marie Reno, Lenny Harvey ou encore Antoine Bueno ont, quant à eux, échauffer la foule du gala de clôture.

Le festival a ainsi pris sous son aile différents médias humoristiques : Internet, avec des artistes reconnus dans LE média humoristique en vogue et issus principalement de la sphère Youtubesque, la voix étudiante, avec des étudiants, habitués ou non du stand-up, qui imaginent, construisent et travaillent un sketch de 5 à 10 minutes, et le stand-up, avec des artistes dont la question du succès, de la renommée et du talent ne se posent plus car se produisant déjà sur les plus grandes scènes parisiennes

Le but étant avant tout principalement de déceler des talents étudiants, le festival doit également permettre aux candidats, s’ils le souhaitent, de se diriger vers le professionnel, en leur apportant visibilité et public. Mais il est surtout l’occasion d’offrir un poids conséquent à la voix étudiante en lui offrant un lieu d’expression artistique encore si peu commun.

Et, cerise sur le gâteau, il favorise un accès à une culture encore peu répandue, et pas forcément mise en avant ni rendue accessible pour un budget étudiant dans un contexte universitaire.

Les prochains rendez-vous:

Demi-finales les mardi 21 & jeudi 23 Février:

Les seize étudiants sélectionnés lors des soirées de qualification visent désormais, à ce stade, une place pour la grande finale du concours. Ils se produisent devant un effectif plus conséquent.

Des buffets gratuits clôturent ces deux soirées.

Finale le vendredi 17 Mars

Les huit candidats ayant passés avec succès les demies finales sont désormais à la dernière étape du concours ; la grande finale. Ils se produisent devant un jury de professionnels (Léo Domboy, Alain Desgois, Ianis,…) afin de non seulement remporter le concours mais aussi rencontrer des personnes du milieu, plus aptes à les conseiller et à les épauler pour la suite de leur parcours.

A l’issue de cette soirée, deux gagnants : l’un élu par le jury et l’autre par le public, sont nommés.

Gala de clôture le lundi 27 Mars

Les deux gagnants du concours sélectionnés par le jury de professionnels et par le public lors de la

finale auront la chance de pouvoir faire la première partie de la soirée de clôture où durant près de 2 heures, des comiques aguerris, stars du rire du moment, investiront les planches d’un des plus grands amphithéâtres de l’Université de Nanterre.

Chacun présentera un sketch d’une quinzaine de minutes.