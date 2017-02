Les Fesses dans Le Placard : Les sexualités LGBT // 25.02.17

Ce mois-ci, les Fesses à l’air font leur coming-out. L’équipe de vos nuits « radiérotiques » s’associe avec Le Placard, l’émission de Radio Campus Paris consacrée aux cultures LGBT. Lesbian, Gay, Bi and Trans : 4 lettres qui sont donc au sommaire de cette virée radiophonique.

1H30 pour démonter et trifouiller tous les préjugés que l' »on » porte sur les sexualités homo. . « Les gays sont accro à la sodomie », « Les lesbiennes sont frustrées parce qu’elles n’ont pas vraiment de sexualité », « dans les rapports homos, il y en a toujours un.e qui fait l’homme, l’autre qui fait la femme »

Avec Cybelle et Pierre -du Groupe LGBT des universités de Paris, le GLUP -, et avec Thiago, acteur dans des films porno gay, nous lèverons le voile sur la richesse des sexualités queer. Le sexologue Philippe Arlain nous expliquera pour sa part ce qu’est la « malédiction du pénis » et la « misogynie décalée ». Sans oublier le « Sexorama » du Cabinet de curiosité féminine, le reportage « en immersion » de Dania et les révélations des chro-niqueurs du Placard et des Fesses.

Une émission à écouter ce samedi 25 février à 1h sur Radio Campus Paris !