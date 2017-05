ESPESP // Roland Garros vs Serres d’Auteuil // 29.05.17

Pour la huitième et avant-dernière d’ESPESP 2016-2017, nous vous parlons de conflit et de géopolitique, mais à l’échelle locale, à celle des Serres d’Auteuil (16e). Si vous n’avez pas entendu parler du projet de l’extension de Roland Garros ou si vous êtes déjà au fait, mais que vous voulez entendre une analyse plus géographique que ce que l’on peut lire dans les journaux, cette émission est faite pour vous !

Pour la dernière émission de l’année, ce sera le lundi 26 juin à 18h…

Retrouvez ici toutes nos sources :