Emission spéciale au Festival de l’Engagement ! // 01.04.17

Samedi 1er avril, Radio Campus Paris a délocalisé son studio au beau milieu de la Place de la République pour interroger les associations présentes au Festival de l’Engagement.

Au programme :

Le festival de l’engagement, qu’est-ce que c’est ?

avec Ancelin Moulherat, initiateur du festival, Olivier Saunier, responsable de la scène conférence, Pierre Antoine Gombeaud, village des initiatives, Baptiste Dupuis, scène concerts

Quelles revendications pour favoriser l’engagement ?

avec Malo Mofakhami, président d’Animafac et Thierry Escolar, président de Jeunesse s’engage

Et toi, pourquoi tu t’engages ?

avec Elsa Liberté Chuinard, chargée d’animation du réseau des engagés solidaires, AFEV, Vincent Pradier, Délégué Général Etudiants et Développement, Samuel de WoMa la fabrique de quartier, Werner Latournald, candidat citoyen aux élections législatives, www.wernerltd.fr fondateur de politicus, Félix de Vendredi, Jean-Philippe et Alex d’Indigo.