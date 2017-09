De Gary Peacock au Cape Jazz en passant par… 11.09.2017

Ce soir encore Jazz And Co voit grand et aborde des continents aux grands espaces, d’autres aux reliefs plus accidentés. On commence avec une trentaine de minutes consacrées au contrebassiste Gary Peacock dont ECM sort son nouvel opus. Mais quand d’autres vont seulement se concentrer sur ce nouveau disque, les programmateurs de Jazz And Co sont allés chercher l’histoire et l’insolite autant que le présent. L’histoire tout d’abord puisque l’on vous propose de découvrir la première session d’enregistrement du légendaire contrebassiste, elle date de 1957 et n’est trouvable que sous la forme d’un 45t sorti sur un label danois, c’est Hans Koller qui emmène le groupe… Influence West Coast à tous les étages!. Puis Agathe vous dévoile le peacock nouveau, du ECM pur jus et Olivier revient avec l’insolite, un duo Gary Peacock / Hozan Yamamoto, ce dernier jouant de la flute shakuhachi… rareté!

Du Japon à L’Afrique du Sud même si le pas est grand nous le franchissons, avec Mylène qui s’arrête sur le Cape jazz et ses légendes, connues ou moins connues d’ailleurs; Dollar Brand mais aussi Pat Matshikiza. Enfin Pierre ferme le bal avec un nouveau focus sur le festival Musiques (re) belles et une accroche sur le Workshop de Lyon qui sera présent et qui fête aussi son cinquantenaire avec un superbe coffret. Vous avez une semaine pour digérer tout ça… eh oui, lundi prochain nous sommes de retour à 20h avant de reprendre notre 22h minuit dès le 25 septembre.

Liste des titres:

-Hans Koler feat. Gary Peacock, « There’ll never be another you » (extrait du 45t Jazz Salon Dortmund 57)

-Gary Peacock trio, « Tempei tempo » (de l’album Tangents)

-Gary Peacock trio, « Spartacus » (extrait de l’album Tangents)

-Pat Matshikiza, « Sikiza Matshikiza » (extrait de l’album Sikiza Matshikiza)

-Workshop de Lyon, « Sophisticato (extrait du coffret 50ème anniversaire)

-Workshop de Lyon, « Vers le mont » (extrait du coffret 50ème anniversaire)

Les prochains invités de Jazz And Co:

-25 septembre Stephane Payen pour The Bridge No 6 et Onze Heures Onze Orchestra

-9 Octobre Dharma Quintet pour le festival Musiques (Re) Belles qui aura lieu les 19 et 20 octobre à Montreuil.