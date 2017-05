Chablis Hebdo : Priorité à l’information // 23.04.17

Il y a deux semaines, Chablis hebdo annonçait grâce à son marabout-bout-bout-de-ficelle-celle-selle-de-cheval les deux vainqueurs du premier tour bien avant tout le monde : Philippe Poutou 23%, Jean Lassalle 39%, Marine Le Pen 21%, Nicolas Sarkozy 12%… En direct de tous les GQ de France et en compagnie des plus grands experts politiques (Christophe Barbouze, Brice Pinturluré, Jacques Apatic), nos deux journalistes Anne-Clore Poutray et Patrick Cohbain ont mené l’émission politique la plus insoumise de la sphère médiatique.