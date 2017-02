Chablis Hebdo : Mais où sont les chablisiens ? // 17.02.17

Salut les puceaux ! Une salle vide mais une émission pleine ce vendredi soir dans Chablis Hebdo. Si tous les chroniqueurs ont décidé de prendre des vacances, Patrick Cobain, Alain Duracel et André Manouchiant sont eux fidèles au poste. Accompagnés par le désormais célèbre spécialiste politique Manchouille, le meilleur des envoyés spéciaux Bernard De La Minaudière, mais également le nouveau chroniqueur cinéma Jérôme Gadin. Stéphane Burne était lui loin des yeux mais près du coeur, et vous propose la bande-annonce de sa prochaine émission Burne vs Wild, un voyage garantie sans prise de drogue.

De la victoire du PSG à l’affaire Théo, en passant par François Fillon et sa lente descente aux enfers, toute l’actualité y passe, entrecoupée d’un quizz actu spécial vieux, pour rendre hommage aux deux anciens qui accompagnent André en plateau. Redécouvrez les meilleurs info qui ne servait à rien entre 2002 et 1980. Enfin, pour passer le temps, et protester en quelque sorte contre cette actualité de merde qui jamais ne se renouvelle, André et Alain ont décidé de célébrer les hommes politiques français et leurs affaires avec la justice en terminant l’émission par un « Qui-est-ce ? » spécialement conçu pour vous. Coeur sur les présents, mort aux absents, ce soir Chablis lutte contre le vent.

Et puisque Guy Mix n’est pas là ce soir, c’est André qui se charge de la playlist. Vos petites oreilles pourront passer du metalcore de Napoleon au rock garage cru 2016 de Jeff Beck, et au bon hard rock de Slash.