Cabaret Contemporain dans Lives Factory

Ce soir on écoute un live de Cabaret Contemporain enregistré le 24 novembre dernier lors du festival Marathon ! à la Gaîté Lyrique.

Cabaret Contemporain est composé de 5 musiciens, deux contrebassistes, un pianiste, un guitariste et un batteur. La musique de Cabaret Contemporain s’apparente à de la musique électronique, jouée grâce à des instruments acoustiques. C’est un vrai défi que ces ex musiciens du Conservatoire ont réussi à relever. Grâce à autant d’influences qu’il y a de membres dans le groupe, la musique de Cabaret Contemporain se renouvelle toujours, et toujours dans l’expérimentation.

Ils nous ont offert le 24 novembre dernier 1h de set électrisant !