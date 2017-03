Mardi 14 mars, on a décidé de remettre le couvert avec notre Total BPM : après des sessions à 88, 96, 102, 108, cette fois-ci on monte d’un gros cran pour passer à 130 battements par minute.

1h et demie de musiques diverses et variées donc, avec quand même beaucoup de rap, des rythmes chaloupés et endiablés, des morceaux très doux, et même un peu de chanson française.

RDV à 21h en direct pour ce programme alléchant.