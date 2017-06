Mardi 6 juin, l’équipe fait un tour d’horizon des news, parce que beaucoup de choses sont sorties récemment, et qu’il y en a pour tous les goûts : les $uicideboy$ ont sortis 5 EPs en une journée, les Doppelgangaz sont de retour avec un morceau qui sent fort le g funk, Snoop a sorti son Coolaid, les frenchies d’Akromegalie ont annoncé un nouveau projet de DdayOne et Lex, Happy Milf Records a réédité du gros boogie nigérian…

Une bonne grosse dose à découvrir en direct dès 21h!