SAISON 3 – Episode 5

– Broken Art Club –

Chronique radiophonique de 5 minutes diffusée une fois par mois sur Radio Campus Paris.

– Born Idiot –

« Né en 2015 du côté de Rennes, Born Idiot est le projet de prédilection de Lucas, musicien désireux d’aller chercher dans la pop anglo-saxonne les éléments nécessaires à ses propres interprétations de fantasmes inavoués et que, seule, la musique semble à même d’engendrer avec délicatesse et une bonne dose de passion et de volonté. » – Indiemusic