Le Bal des Sans Valentin @Chinois

Cette soirée a pour but d’éclipser toutes tes Saintes-Valentins précédentes. Si l’amour ne te fait pas peur, viens ! Si tu as déjà quelqu’un, ramène le, et viens ! Si tu veux te plaindre de ton dernier lapin au micro de Radio Campus Paris, viens ! Si tu veux oublier tes chagrins d’amour en chantant « All by Myself » avec le karaoké de Retard, viens ! Si tu aimes la chorale et Velvet Choir, viens ! Si tu veux te déhancher lascivement en compagnie d’autres personnes sexy pendant nos dj-set, VIENS !