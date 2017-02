Appel à films du 13ème Festival des Nouveaux Cinémas

Depuis 2015, Random Bazar s’évertue à présenter un autre jeu vidéo, marginal, expérimental, innovant mais toujours ludique. A travers des expositions, des festivals ou des conférences, Random Bazar interroge les frontières du jeu vidéo en présentant des œuvres aux dispositifs variés, loin des utilisations des traditionnels manettes/claviers/souris.

La Zoo Machines -anciennement Art Game Week End- est un festival célébrant la créativité et l’expérimentation vidéoludique. Chaque année, à Tourcoing, pendant 48 heures, des artistes, programmeurs et hackeurs se réunissent, forment des équipes et conçoivent des installations interactives, organisant la rencontre entre l’art et le jeu.

Dans cette exposition, Random Bazar, accueilli par Plateforme, propose une sélection de jeux expérimentaux issus du festival Zoo Machines. Entre la combinaison piano/manette de Keyboard Mandala, l’impertinence enfantine de Shouting Laser et la matérialité de Holy Shit, cette programmation guide le public aux confins d’un art interactif débordant de joie ludique.

_ Evénements:

Jeudi 16 février, 18h / 22h: vernissage

Samedi 18 février, 15 h / 18 h : Journée spéciale animations, présentations des jeux.

Dimanche 26 février, 15 h / 18h : Family Day, médiation jeunes publics.

_ Adresse:

73 rue des Haies

75020 Paris France

ouvert du mercredi au dimanche de 14h30 à 19h30