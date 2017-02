Amplitudes : Résidents #8 // 16.02.17

Ce soir, Manon, Grégoire et Adrien, se sont occupés de la sélection, résolument éclectique, où l’on navigue aussi bien entre la techno et le shoegaze, qu’entre la house et la folk garage ou encore entre le rock français et l’ambient.

Photo : Lawrence English – Cruel Optimism

Tracklist :

Carsten Jost – Ambush

Mori-Ra – Water

Paskine – The shapes of collapses

STNS – Improving Senses

Mere – VII

Ilyas Ahmed – Alasted (2006)

The December Sound – Get Here

Les Marquises – Deux Nuits

Grouper – Headacke

Lawrence English – Hard Rain

Letherette – Sway