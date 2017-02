Amplitudes : Résidents #7 // 02.02.17

Ce soir, Adrien et François sont accompagnés d’un invité surprise : Raphaël, déjà chroniqueur sur SeekSickSound. Un peu de nouveauté au programme, à commencer par un remix footwork de Second Woman. Techno et raw house sont également présentes, agrémentées de belles escapades ambient – on remercie chaudement That Special Record pour l’inspiration. Bonne écoute.

Photo : R Beny

Tracklist :

Second Woman – 7 (Jlin Remix) [Spectrum Spools]

Kinetic Electronix – Dewdroppin II [Mood Hut]

Imaginary Softwoods – Cloud Damage + Positive Ruin Court Garden [Mineral Disk]

Arandel – I [Infiné]

Julian Perez – The Unspoken Thing [Father & Sons Production]

SW – untitled B3 [SUED]

Biosphere – Le grand dôme (2000)

R Beny – Full Blossom Of The Evening [self released]

Gigi Masin – Deser Radio [13 / Silentes]

MMMD – Az álmok itt érnek véget (rész 2) [Antifrost]

Michael Vallera – Drug [Denovali]

Slowdive – Star Roving [Dead Oceans]