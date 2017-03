Amplitudes : Résidents #10 // 30.03.17

Une émission animée par Adrien et François, accompagnés de Raphaël (chroniqueur SeekSickSound).

Pas de drone ni d’indus ce soir : une émission curieusement dansante, entre techno, house, post rave et autres mondanités électroniques.



Teengirl Fantasy

Tracklist :

Herva – Lly Spirals

Daniel Brandt – The White Of The Eye

Dedekind Cut – LiL Puffy Coat

A Made Up Sound – Peace Offering

Francis Inferno Orchestra – Oasis (Celestial Body Mix)

Grant – Hommage

Fred P – Mile High

Teengirl Fantasy – All Of The Time

Ichiko Hashimoto – Kitsune (1984)

Claudio PRC – Aleatorio

Sigha – Strobing

Reagenz – 460 Melrose Ave