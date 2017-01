À Vous la Goutte d’Or : Mal-logés // 19.01.17

Le Grand Froid est tombé sur Paris, vous devez l’avoir senti. L’occasion pour les webradios de la Goutte d’Or de s’intéresser à ce qui est proposé aux personnes les plus précaires en terme de logement. Au Comité Actions Logement (CAL), on accompagne des mal-logés en leur apportant une aides juridique et sociale pour qu’ils soient enfin installés dans un appartement viable.

Dans cette émission, vous entendrez :

– Des adhérents du Comité Actions Logement au micro de Melissa et Marie de la Salle Saint Bruno, pour leur toute nouvelle webradio.

– Alassane et Choukri, usagers de drogues d’EGO-Aurore, habitués de la webradio EGOphonique.

Émission diffusée le 19 janvier 2017

Réalisation : Mathieu Rollinger // Coordination : Elsa Landard (RCP) et Melissa Vicaut (SSB) // Musiques : Scred Connexion – B.E.Z.B.A.R. ; Maxime Le Forestier – Comme un arbre dans la ville.