À Vous la Goutte d’Or : Discriminations // 11.05.17

La Goutte d’Or pourrait être un cliché en elle-même et donc forcément un terrain propice pour toutes sortes de discriminations. Cette émission est l’occasion de se rappeler d’abord ce qu’est une discrimination, puis de savoir comment les habitants du 18e arrondissement les subissent au quotidien, que cela soit au travail, dans la rue, pour accéder à un logement ou même au commissariat.

« Moi je croyais que les discriminations, c’était que pour le racisme. »

Dans cette émission, vous entendrez :

Émission diffusée le 11 mai 2017

