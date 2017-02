Séance Studio : Paupière + Sarah Maison // 08.02.17

Le réseau Radio Campus France, Radio Campus Paris et le Studio des Variétés sont de retour pour vous faire découvrir des projets émergents avec un programme hybride entre concert live, séance de studio et entretiens en toute intimité avec nos invités. Rendez-vous mercredi 8 février de 19h à 21h sur le 93.9, en direct du SDV pour les lives exclusifs de Sarah Maison et du groupe Paupière !

Sarah Maison

Pop – Paris

« Sarah Maison, l’amazone qui s’insinue dans vos nuits d’ivresse, la cerise interdite sur vos baklavas du dimanche; semi pythie hallucinée sur les hauteurs de l’Atlas, semi impératrice folklorique à l’abris d’un haut volcan Arverne, elle chante les alanguissements de l’âme, éternels objets trouvés de l’amour, joie inaltérée dans un territoire sans nord et le lobe reptilien de votre cerveau qui veut se faire la belle. Entrez en religion Maison et tombez en amour. » Hedi Bensalem

https://sarahmaison.bandcamp.com/

Paupière

Électro-pop – Monréal

Pierre-Luc, Julia et Éliane sont Paupière, jeune trio québécois. Qui du haut de leurs vingts ans, puisent leur inspiration chez leurs compatriotes – Arcade Fire, Peter Peter – et dans leurs ballades nocturnes, dans les synthés d’Eli et Jacno et dans les vapeurs de la musique psychédélique. Paupière rêve les yeux grands ouverts d’une musique pop à la fois naïve et profonde, légère et puissante, chantée dans un français qui n’appartient qu’à eux. Paupière : un garçon, deux filles, autant de possibilités.

Plus d’informations :

Artistes :

https://lisbonluxrecords.com/paupiere

https://www.lesdisquesentreprise.fr/paupiere/