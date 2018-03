Je zappe et je mate #15 – Le pack Open Family Orange // 15.03.18

Cette semaine, je zappe et je mate la nouvelle publicité qu’a lancé Orange pour faire la promotion de son pack Open Family. Dans ce spot d’une trentaine de secondes qui met en scène les différents membre d’une même famille se renvoyant sans cesse la balle des courses, la figure de la mère est mise à rude épreuve. Sous ses dehors d’indépendance et de modernité, elle porte en fait tout le poids de la charge mentale du foyer, et réactive ainsi des assignations de genre conservatrices.

Écriture, voix, montage : Maureen Lepers