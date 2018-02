Je zappe et je mate #13 – The Voice // 01.02.18

Cette semaine, je zappe et je mate The Voice, le télécrochet star de TF1, présenté par Nikos Aliagas. Ce concours de chant ultra-populaire repose sur un principe fondamental, les auditions à l’aveugle, pendant lesquelles les membres du jury tournent le dos aux candidats, et ne se retournent que si la voix leur plait. Sur le papier, ce dispositif permet de contrer toutes les discriminations. Mais dans les faits, les candidats non-blancs n’échappent pas à un traitement souvent problématique, qui tend vers le colonialisme. Étude de cas avec Gulaan, un chanteur venu de Nouvelle-Calédonie.

Écriture, voix, montage : Maureen Lepers