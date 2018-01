Je zappe et je mate #12 – Les Princes de l’amour // 18.01.18

Cette semaine, je zappe et je mate Les Princes et les princesses de l’amour, une série-réalité diffusée sur W9. Au programme : 3 princes et 3 princesses, enfermés dans une villa en Corse, sont à la recherche de l’amour et rencontrent de nouveaux célibataires toutes les semaines. Cependant, là où l’on attendait des hommes forts et virils en passe de séduire des hordes de gonzesses, la production met l’accent sur une masculinité plus sensible, qu’on pourrait presque croire en crise. Décryptage de cette stratégie de représentation.

Écriture, voix, montage : Maureen Lepers