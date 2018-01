Cette semaine, je zappe et je mate les téléfilms de Noël de TF1. Incontournables de l’hiver, ils sentent bon la guimauve, la cannelle et la ringardise. Surtout, d’après-midi en après-midi, ils mettent en scène des femmes de la classe moyenne extrêmement résilientes, dans lesquelles le public féminin essentiellement ciblé peut se reconnaître ou se projeter. Et si ces films, en fait, étaient des armes féministes ?

Ecriture, voix, montage : Maureen Lepers