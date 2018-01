Je zappe et je mate #10 – Pascal le Grand Frère // 22.11.17

Cette semaine, je zappe et je mate Pascal le grand frère, qui a fait son retour sur C8, après avoir quitté un temps TF1 et s’être retranché sur NRJ 12. Peu de choses changent dans cette nouvelle mouture : l’éducateur joue toujours les gros bras auprès d’enfants et ados violents que leurs parents n’arrivent plus à gérer, dans le but de remettre les bambins dans le droit chemin et rétablir l’équilibre familial. Mais, sous le sensationnalisme facile de la formule du programme, la noblesse de la mission de l’éducateur et, surtout, la grande détresse sociale et psychologique des familles prises en charge, sont neutralisées. De ce qui pourrait être un brûlot politique, il ne reste plus qu’une farce.

Écriture, voix, montage : Maureen Lepers