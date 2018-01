Je zappe et je mate #09 – Mariés au premier regard // 09.11.17

Cette semaine, je zappe et je mate la nouvelle saison de Mariés au premier regard, une émission inspirée d’un concept danois et diffusée sur M6. Le principe ? Faire matcher des célibataires dont la compatibilité amoureuse a été prouvée par une équipe de scientifiques, mais ne les faire se rencontrer que devant l’autel, le jour de leur mariage. Entre experts de pacotille et défense de valeurs conservatrices hétéronormatives, l’émission relaie en creux une vision extrêmement problématique du couple et du mariage, qu’il est grand temps de déboulonner.

Ecriture, voix, montage : Maureen Lepers