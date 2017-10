Cette semaine, je zappe et je mate le reportage que Complément d’enquête a consacré au business de la télé-réalité. Alors qu’on pouvait s’attendre à une vraie enquête d’information de la part de France 2 et du service public, le sujet se présente plutôt comme un portrait à charge contre un genre télévisuel décrié, et participe d’un mépris de classe et d’une hiérarchisation des cultures et des savoirs problématiques.

Ecriture, voix, montage : Maureen Lepers