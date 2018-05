Yummy // Weirdos & Canada // 07.05.18

Les weirdos sont à l’honneur dans cette émission. On vogue entre punk brut ou au synthé et indie buveur de sirop d’érable décalé du ciboulot.

PLAYLIST

Rik & The Pigs « Blue Jean Queen » (Blue Jean Queen – Feel It Records – 2017)

C.C.T.V « No Simbiosis » & « Bobby » (YouTube – 2018)

Warm Bodies « I’m A Dog » (S/T – Lumpy Records – 2018)

Crack Cloud « Swish Swash » (Anchoring Point – Autoproduit – 2017)

New Fries « Goberth, Roberth » (Fresh Face Forward – Pleasence Records – 2014)

Moss Lime « Hoodie » (Hoodie – 2017)

Women « China Steps » (Public Strain – Jagjaguwar – 2010)

Hag Face « Baby Doomers » (R.I.P – Psychic Handshake Recordings – 2014)

Black Panties « Dirt From The Mop » (Dirt From The Mop – Total Punk – 2018)

Carb On Carb « Nicole’s Express » (For Ages – Black Wire Records – 2018)

T-Shirt « Hellsender » (Aggravator 2 – Influenza Records / SK Records – 2018)

Perverts Again « Two-A-Day » (Friday Night Light – Total Punk – 2018)

The Ramones « Pinhead » (It’s Alive – Sire – 1979)

