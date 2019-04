Yummy // Voyage Voyage // 11.03.19

On fait un tour du monde de la musique 🚲🚲. On va au Brésil, en Turquie, au Japon, dans le Sahara, au Venezuela et évidemment en Australie.

PLAYLIST

Kel Assouf « Tenere » (Black Tenere – Glitterbeat – 2019)

The Stroppies « Pen Name » (Whoosh – Tough Love – 2019)

Blank Statements « The Professional » (Signs Are Rampant -Hobbies Galore – 2019)

Martin Frawley « You Want Me? » (Undone at 31 – Merge Records – 2019)

Os Brazoes « TĂŁo Longe De Mim » (Os Brazoes – RGE Discos – 1969)

Miguel De Deus « Black Soul Brothers » (Black Soul Brothers – Underground – 1977)

The Go! Team « Get It Together » (Thunder, Lightning, Strike – Memphis Industries – 2004)

Chai « N.E.O » (PINK – Burger – 2017)

Fumaca Preta « Pepas de Colores » (Pepas – Stolen Body Records – 2019)

Altın GĂĽn « Halkali Seker »  (On – Bongo Joe – 2018)

Tom Tom Club « Wordy Rappinghood » (Tom Tom Club – Sire – 1981)

