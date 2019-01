Yummy // Skank Bloc Records & Nouveautés // 07.01.19

Première émission de l’année 2019 ! On évoque quelques nouveautés et on vous parle du label italien Skank Bloc Records.

PLAYLIST

Constant Mongrel ‎« Living In Excellence » (Living In Excellence – ANTI FADE Records – 2018)

Viagra Boys « Shrimp Shack » (Street Worms – YEAR0001 – 2018)

Gli Insetti Nell’Ambra ‎« Aleph » (L’Aleph – Skank Bloc Records – 2018)

Luciano Chessa « Il Primato » (Peyrano – Skank Bloc Records – 2011)

Griselda Masalagiken « Canzone alla Deriva » (Memorie del Nervo Ottico – Skank Bloc Records – 2017)

Juan Wauters « Blues Chilango » (La Onda De Juan Pablo – Captured Tracks – 2018)

Chris Cohen « Edit Out » (Edit Out – Captured Tracks – 2019)

Meridian Brothers y Grupo Renacimiento « La Policia » (Meridian Brothers Presentando Al Grupo Renacimiento – Names You Can Trust – 2018)

Slow Sliders « Pégase » (Glissade Tranquille – Kythibong, Eminence Grise – 2018)

Animal Collective ‎« Brother Sport » (Merriweather Post Pavilion – Domino – 2008)

Lost Sounds « Rat’s Brains & Microchips » (Rat’s Brains & Microchips – Empty Records – 2002)

