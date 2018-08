Yummy // Ska! Ska! Ska! Ska! // 23.07.18

On en parle depuis un moment déjà, l’émission spéciale ska est enfin là ! Pour l’occasion, on a invité Maxime, batteur et inconditionnel du style, qui nous a préparé une selecta dont vous nous direz des nouvelles. SKA! SKA! SKA! SKA!

PLAYLIST

The Skatalites « Latin Goes Ska » (Latin Goes Ska – Ska Beat – 1964))

Symarip ‎ « Skinhead Moon Stomp » (Skinhead Moon Stomp – Treasure Isle – 1969)

The Ethiopians « Engine 54 » (Engine 54 – WIRL – 1968)

The Beat « Ranking Full Stop » (Tears Of A Clown – Two-Tone Records – 1979)

Operation Ivy « One Of These Days » (Operation Ivy – Lookout! Records – 1991)

Fishbone « Skankin’ To The Beat » (Split W/ Peter Gabriel – WTG Records – 1989)

The Slackers « Married Girl » (Redlight – Hellcat Records – 1997)

Hepcat « The Secret » (Out Of Nowhere – Moon Records – 1993)

Rancid « I Wanna Riot » (Roots Radicals – Epitaph – 1994)

Dr. Ring-Ding « Dandimite Ska » (Dandimite! – Grover Records – 1995)

ASPO « Evening Snow » (Love Potion N°1 – Total Heaven – 1998)

Wickeda « A Nie S Bobby Dvamata Piem Kafe » (Do Tuk – Vitality Music Ltd. – 2001)

Tokyo Ska Paradise Orchestra « 5 Days Of Tequila » (Full-Tension Beaters – Avex Trax – 2000)

