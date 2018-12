Yummy // Saravah & Folk Expérimental // 19.11.18

Une émission qui s’intéresse à la soirée Saravah Records du Festival BBMIX et qui vous parle de folk expérimental. Au programme donc, de la musique louche qu’elle soit chantée en français ou joué sur une guitare sèche bricolée.

PLAYLIST

Juan Wauters « Guapa » (La Onda De Juan Pablo – Captured Tracks – 2018)

The Holy Modal Rounders « My Mind Capsized » (The Moray Eels Eat The Holy Modal Rounders – Elektra – 1968)

The Incredible String Band « The Hedgehog’s Song » ‎ (The 5000 Spirits Or The Layers Of The Onion – Elektra – 1967)

Animal Collective & Vashti Bunyan « Prospect Hummer » (Prospect Hummer – Splinters Series – 2005)

Joanna Newsom « Peach, Plum, Pear » (The Milk-Eyed Mender – Drag City – 2004)

Areski – Brigitte Fontaine ‎– Avec Art Ensemble Of Chicago ‎« Le Brouillard » (Comme À La Radio – Saravah – 1969)

Hyperculte « Choléra » (Hyperculte – Les Disques Bongo Joe – 2016)

Trotski Nautique « Mal A La Gorge » (Trotski Nautique – La Souterraine – 2018)

The Music Tapes « Majesty » (Music Tapes For Clouds And Tornadoes – Merge Records – 2008)

Tyrannosaurus Rex ‎« Deboraarobed » (Prophets, Seers & Sages The Angels Of The Ages – Regal Zonophone – 1968)

Connan Mockasin « Momo’s » (Jassbusters – Mexican Summer – 2018)

