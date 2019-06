Yummy // Rock 80’s & Musiciennes // 08.04.19

On s’intéresse à ces groupes des 80’s qui se reprenaient entre eux et on met des musiciennes à l’honneur. En prime, on continue notre fil rouge sur Guided By Voices.

PLAYLIST

UV Race « Mr Blame » (Made In China – Aarght Records – 2019)

BJM « Tombes Oubliées » (BJM – A Records – 2019)

Cate Le Bon « Daylight Matters » (Reward – Mexican Summer 2019)

Julia Holter « I Shall Love 2 » (Aviary – Domino – 2018)

Jessica Prat « As The World Turns » (Quiet Sign – Mexican Summer – 2019)

Cocorosie « Butterscotch » (La Maison De Mon Rêve – Touch And Go – 2004)

Guided By Voices « Echos Myron » (Bee Thousand – Scat Records – 1994)

Guided By Voices « Game Of Pricks » & « Chicken Blows » (Alien Lanes – Matador – 1995)

Camper Van Beethoven ‎« I Love Her All The Time » (II & III – Pitch-A-Tent – 1986)

Kikagaku Moyo « Fluffy Kosmisch » (Masana Temples – Gurugurubrain – 2018)

