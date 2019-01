Yummy // Punk reconvertis & nouveautés // 17.12.18

Pour la dernière émission de l’année on écoute des punks reconvertis et des nouveautés carabinées.

PLAYLIST

Pete Shelley « It’s Hard Enough Knowing » (Homospaein – Genetic Records – 1981)

Cheap Riot « Les Pieds Devant » (We (Might Not) Make It – Metadrone Records / Part-Time Records – 2019)

Belmont Witch « Powerful » (Inercia – Buddy Records – 2019)

The Damned « New Rose » (Damned Damned Damned – Stiff Records – 1977)

Johnny Thunders « You Can’t Put Your Arms Around A Memory » (So Alone – Sire – 1978)

David Nance Group « Amethyst » (Peaced and Slightly Pulverized – Trouble In Mind – 2018)

David Nance « Men Of Good Fortune » (Berlin – Autoproduit – 2016)

AXIS:SOVA « Early Surf » (Early Suf – God? – 2015)

Mark Mothersbaugh ‎« The Rugrats Theme » (The Rugrats Movie Score – Casual Tonalities – 1999)

Mutato Muzika « Warp Room »(Crash Bandicoot 3 OST – Mutato_Muzika- 1998)

Mutato Muzika « Coco Park » (Crash Team Racing OST – Mutato Muzika – 1999)

LA MUSIQUE DES SIMS

Beastie Boys « Cookie Puss » (Some Old Bullshit – Grand Royal – 1994)

