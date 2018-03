Yummy // Punk Estonien, rééditions & nouveautés // 26.02.18

Une émission pleine de nouveautés avec Madensuyu, La Luz, Jach Ernest et la nouvelle compilation du label With A Messy Head. On parle aussi des rééditions de Felt et de punk avec l’introduction du fil conducteur des prochaines semaines : l’Estonie.

PLAYLIST

Madensuyu « One More Time » (Current – Unday Records – 2018)

Jach Ernest « Nothing Ever Happens » (Watermelon Revolution – – 2018)

La Luz « Cicada » (Floating Features – Hardly Art – 2018)

Propeller « Eila Veel » & « Punker » (Пropeller – Fugata – 1995)

J.M.K.E « Tere Perestroika » (Külmale maale – Stupido Records – 1989)

Ave Luna « Kui Mustavad Udud » (Disko Pole Oluline, Punk On Põhiline (Eesti Pungi Varajased Aastad – Bulldozer – 2010)

Felt « Cathedral » (Crumbling The Antiseptic Beauty – Cherry Red – 1982)

Go-Kart Mozart « Big Ship » (Mozart Estate Present Go-Kart Mozart In) Mozart’s Mini-Mart – West Midlands Records – 2018)

Television Personalities « Beautiful Despair » (Beautiful Despair – Fire Records – 2017)

Pedro Kastelijns « Olhos Da Raposa » (You Don’t Have To Be Fashionable Vol​​​​​​.​​​​​​6 – With A Messy Head – 2018)

Urmas Alender « Kui Mind Enam Ei Ole » (Kogutud Teosed. 1981 – 1993. Teine Osa. – Hyper.Elwood – 2000)

