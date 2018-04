Yummy / Punk Estonien Part. III, Rock Chinois & Thrash / 19.03.18

On clôture notre triptyque sur l’Estonie en s’intéressant à Freddy Grenzmann, musicien culte à Tallinn autant pour la longueur de sa carrière que la qualité de ses sorties. On vous parle du nouvel album de Yo La Tengo. On ira aussi en Chine écouter du rock et aux US se faire casser les tympans au Thrash-Crossover.

PLAYLIST

Anonüümne AK « Ebanormaalne » (Disko Pole Oluline, Punk On Põhiline (Eesti Pungi Varajased Aastad – Bulldozer – 2010)

Psychoterror « Igavene suvi » (Striek – Autoproduit – 2016)

Sex Kassetta ‎« Ära » (Tants – Off Kilter – 2017)

Yo La Tengo « Shades Of Blue » (There Is A Riot Goin On – Matador – 2018)

Dump « Slowdown » (I Can Hear Music – Brinkman Records – 1995)

Carsick Cars « Mo Gu » (Carsick Cars – Maybe Mars – 2008)

PK14 « She Lost Faith » (Whoever and Whoever – Modern Sky – 2005)

Hang On The Box « No Sexy » (For Every Punk Bitch & Arsehole – Arrivederci Baby! – 2003)

Municipal Waste « Breathe Grease » (Slime And Punishment – Nuclear Blast – 2017)

Dirty Rotten Imbeciles « Abduction » (Trash Zone – Metal Blade Records – 1989)

Yo La Tengo « She Might » (There Is A Riot Goin On – Matador – 2018)

