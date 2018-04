Yummy // Proto-Post-Punk & Future Folklore Records // 09.04.18

Pour fêter la sortie de l’excellent nouvel album de The Ex, Yummy s’intéresse au post-punk-proto-post-punk, on vous explique tout dans l’émission. On vous présente aussi le label Future Folklore Records et on écoute les dernières nouveautés.

PLAYLIST

En Attendant Ana « Night »(Lost And Found – Buddy Records & Montagne Sacrée – 2018)

Mourn « Barcelona City Tour » (Sorpresa Familia – Captured Tracks – 2018)

The Ex « Four Billion Tulips Bulbs » (27 passeports – Ex Records – 2018)

Viagra Boys « Upside Backwards » (Call Of The Wild – Push My Buttons – 2017)

The Shifters « Captain Hindsight » (The Shifters – Future Folklore Records – 2017)

Yves Bernard « Objectifs Et Compétences » (L’Oreille – Future Folklore Records – 2017)

Amen Dunes « Skipping School » (Freedom – Sacred Bones Records – 2018)

Caroline No « Unbeatable Odds » (Swimmers EP – Remote Control Records – 2018)

Jaromil Sabor « Astral Army » (Second Science – Casbah Records & Howlin Banana Records – 2018)

Fugazi « Strange Light » (The Argument – Dischord – 2001)

