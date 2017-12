Yummy // Nouveautés & musique au coin du feu part. II // 18.12.17

Pour la dernière émission live de l’année, on diffuse quelques actualités et surtout beaucoup de musique à écouter au coin du feu (ou devant les résistances du grille pain pour les plus galériens d’entre nous).

PLAYLIST

Tall Juan « Out Of Town » (Joya Nedo – Gone With The Weed – 2017)

Tracy Bryant « A Crowded Room » (A Place for Nothing and Everything in Its Place – Burger Records – 2017)

Purling Hiss « My Dreams » (The Breeze EP – Drag City – 2017)

Lee Ranaldo « Moroccan Mountains » (Electric Trim – Mute – 2017)

Alizon « No Leaf Left » (The Taste Of Almonds – 2017)

Beach House « Gila » (Devotion ‎- Carpark Records – 2008)

Prêcheur Loup & Jaromil Sabor « Christmas Boogay » (You Shall Use Your Time​.​.​.​And Your Mama’s Too – Frantic City Records – 2014)

Dogbowl « South American Eye » (Cyclops Nuclear Submarine Captain – Shimmy Records – 1991)

Nick Cave And The Bad Seeds « Oh My Lord » (No More Shall We Part – Mute – 2001)

Tom Waits « Chrismas Card From A Hooker » (Blue Valentine – Asylum Records – 1978)

Aimez nous et suivez l’actu de Yummy sur Facebook et Twitter !