Yummy // Nouveautés & Mon Cul C’est Du Tofu ? // 28.01.19

On s’intéresse au label « Et Mon Cul C’est Du Tofu » ainsi qu’à des nouveautés musicales et au film « L’Heure De La Sortie ».

PLAYLIST

Fat White Family « Feet » (Serf Up! – Domino – 2019)

Grand Guru « Password » (garagepunk29999 – Guru Disques – 2019)

Stratocastors « Flic » (Opinions – 2019)

Tôle Froide « Cours Valou » (Tôle Froide – Et Mon Cul C’est Du Tofu ? – 2018)

LITOVSK « Ce Qui Ne Fut Pas » (Dispossessed – Et Mon Cul C’est Du Tofu ? – 2018))

Les Thugs ‎ « Rester debout » (Tout Doit Disparaître – Nineteen Something – 2018)

Zombie Zombie « ‎Étrange Balade En Forêt (Filature) » + « Free Money » (L’Heure De La Sortie (Original Soundtrack) – L’Age D’Or – 2018)

Patti Smith « Free Money » (Horses – Arista – 1975)

Country Teasers « Mos E17ley » (The Empire Strickes Back – In The Red – 2006)

