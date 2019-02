Yummy // Nouveautés & balade en Amérique Latine // 04.02.19

On profite de la sortie du nouvel album de Juan Wauters pour faire un tour en Amérique Latine entre guitare sèche et expérimentations vénézuéliennes. On parle aussi de nouveautés à tout va.

PLAYLIST

Mike Krol « What’s The Rhythm » (Power Chords – Merge Records – 2019)

Royal Trux (featuring Kool Keith) « Get Used To This » (White Stuff – Drag City – 2019)

Tim Presley ‘s White Fence ‎« Phone » (I Have To Feed Larry’s Hawk – Drag City – 2019)

Juan Wauters « Disfruta La Fruta » (La Onde De Juan Pablo – Captured Tracks – 2019)

Eduardo Peralta « Puta Te Ti »(Canta a Brassens – Alerce – 2001)

Un Dos Tres Y Fuera « San Juan, Tambor Y Fuera » (Venezuela 70 (Cosmic Visions Of A Latin American Earth: Venezuelan Experimental Rock In The 1970’s) – Soul Jazz Records – 2016)

Angel Rada « Basheeba » (Venezuela 70 (Cosmic Visions Of A Latin American Earth: Venezuelan Experimental Rock In The 1970’s) – Soul Jazz Records – 2016)

Alex Van Pelt « No Signal » (TUM TUM – Kidderminster 2019)

H. Hawkline « Television » (I Romanticize – Heavenly – 2017)

Shana Cleveland « Face Of The Sun » (Face Of The Sun – Hardly Art – 2019)

Boris Vian « La Complainte Du Progrès » (Chansons « Possibles » Et « Impossibles » – Philips – 1956)

Aimez nous et suivez l’actu de Yummy sur Facebook et Twitter !