Yummy // Musiques débiles // 08.01.18

Pour sa première émission de l’année 2018, Yummy fait un retour aux bases et diffuse de la musique débiles, bas du front mais bel et bien tubesque.

PLAYLIST

The Chats « Smoko » (Get This In Ya – Autoproduit – 2017)

Fidlar « 40oz On Repeat » (Too – Mom + Pop – 2015)

Personal & The Pizzas « » (Raw Pie – Burger Records – 2010)

The Barbaras « Day At The Shrine » (2006 – 2008 – Goner Records – 2012)

Harlem « Faces » (Hippies – Matador – 2010)

Circuits « Idiot » & « Mediocrity » (Circuits – Autoproduit – 2015)

Manneqin ‎ »Don’t Look » (Nothing b/w Don’t Look – Not Normal Tapes – 2015)

Ariel Pink « Jell-O » (Pom Pom – 4AD -2014)

Jean-Luc Le Ténia « Laurent Boyer » (Le Meilleur Chanteur Français Du Monde – Ignatub – 2002)

Grand Guru « Not Cool Enough » (Collective Suicide – Closer Records – 2015)

Beastie Boys « Time For Livin' » (Live At Roskilde – 1998)

Bikini Cops « Midnight »(Third – Drunken Sailor Records – 2017)

The Beets « Preso Voy » (Let The Poison Out – Hardly Art – 2011)

The Clean « Beatnik » (Great Sounds Great, Good Sounds Good, So-So Sounds So-So, Bad Sounds Bad, Rotten Sounds Rotten!! – Flying Nun Recrods – 1982)

The Black Lips « Go Out And Get It » (Arabia Mountain – Vice Records – 2011)

Aimez nous et suivez l’actu de Yummy sur Facebook et Twitter !